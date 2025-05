Legende: Hört nach den French Open auf Caroline Garcia. JOEL CARRETT / Keystone

Garcia hat genug

Die frühere WTA-Finals-Siegerin Caroline Garcia (WTA 145) beendet ihre Tennis-Karriere. Das teilte die 31-jährige Französin zwei Tage vor dem Start der French Open auf X mit. «Es ist Zeit für etwas anderes. Mein Körper und meine persönlichen Ziele brauchen das», schrieb die ehemalige Weltranglisten-Vierte. Sie habe «noch ein paar Turniere» vor sich, so Garcia, aber ihr 14. Auftritt beim Sandplatz-Grand-Slam in Roland Garros in Folge werde ihr «letzter» sein. Garcia gewann 2022 die WTA Finals, dazu triumphierte sie zweimal bei den French Open im Doppel (2016 und 2022). Ihr bestes Resultat an einem Grand-Slam-Turnier erreichte sie 2022 mit der Halbfinal-Qualifikation bei den US Open.