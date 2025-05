Belinda Bencic wird nicht an den French Open teilnehmen. Die Ostschweizerin hat sich am Arm verletzt.

Legende: Verpasst das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres Belinda Bencic. IMAGO / ZUMA Press Wire

Die French Open 2025 finden ohne Belinda Bencic statt. Wie die 28-Jährige am Freitag via Instagram bekanntgab, leidet sie an einer Armverletzung. Wegen der gleichen Blessur hatte Bencic bereits beim WTA-1000-Turnier in Rom in der 1. Runde aufgeben müssen. Die Verletzung sei vor zwei Tagen im Training wieder aufgebrochen.

Bencic zeigt sich im Hinblick auf die Rasensaison dennoch optimistisch: «Die sehr gute Nachricht ist, dass ich mit zwei Wochen totaler Erholung wieder imstande bin, mich komplett zu regenerieren. Wir sehen uns bald auf dem Rasen», schreibt die Weltnummer 39.

In der 1. Runde von Roland Garros wäre Bencic auf Jelena Rybakina getroffen. Ebenfalls nicht in Paris am Start ist Simona Waltert. Sie unterlag der Tschechin Tereza Valentova in 2 Sätzen und blieb damit an der letzten Quali-Hürde hängen. Mit Viktorija Golubic und Jil Teichmann stehen damit zwei Schweizerinnen im Hauptfeld des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres.