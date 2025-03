Per E-Mail teilen

Legende: Darf zufrieden aus Miami abreisen Rebeka Masarova. Getty Images/Robert Prange

Miami: Masarova von Collins gestoppt

Rebeka Masarova (WTA 168) hat nach ihrem überraschenden Sieg über Donna Vekic im Sechzehntelfinal des WTA-1000-Turniers von Miami die Waffen strecken müssen. Die Baslerin unterlag Titelverteidigerin Danielle Collins (WTA 15) in drei Sätzen 4:6, 6:3, 3:6. Im Entscheidungssatz liess die favorisierte US-Amerikanerin ihre Gegnerin nicht ins Spiel kommen. Masarova kam mit insgesamt nur 5 gewonnenen Punkten als Return-Spielerin nicht in die Nähe eines Breaks. Die 25-Jährige wird in der Weltrangliste trotz der Niederlage ungefähr 25 Plätze gutmachen.

WTA Miami