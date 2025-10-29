Legende: Machte 24 von 29 Breakchancen zunichte Viktorija Golubic. (Archiv) Imago/Aflosport

Golubic in Jiujiang im Viertelfinal

Die an Nummer 2 gesetzte Viktorija Golubic (WTA 53) steht beim 250er-Turnier Jiujiang im Viertelfinal. Die Zürcherin, in China Titelverteidigerin, musste beim 6:0, 4:6, 7:5 gegen die russische Lucky Loserin Elena Pridankina (WTA 205) aber mehr kämpfen, als ihr lieb war. Im 3. Satz stand Golubic beim Stand von 3:5 gar knapp vor dem Out. Doch von den letzten 20 Punkten verbuchte die Schweizerin deren 16. Auf dem Weg zu ihrem Viertelfinal-Einzug wehrte Golubic unglaubliche 24 (!) Breakbälle von Pridankina ab. Alleine im 3. Game des 2. Satzes, das 10 Mal über Einstand ging, vergab die Russin 7 Chancen auf einen Servicedurchbruch. Gleichwohl gelang ihr am Ende eines ihrer 5 Breaks. Golubic breakte ihre Gegnerin 8 Mal (bei 16 Chancen).

