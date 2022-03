Legende: Tritt mit der Schweiz in Biel vor leeren Rängen auf Henri Laaksonen. Keystone

Schweizer Davis-Cup-Team muss ohne Zuschauer auskommen

Das Playoff-Duell in der Weltgruppe 1 vom Freitag und Samstag zwischen der Schweiz und dem Libanon wird in Biel ohne Zuschauer stattfinden. Die Lockerungen der Corona-Massnahmen in der Schweiz kamen zu spät, um den strengen Vorschriften des internationalen Tennisverbands ITF gerecht zu werden. So sieht die ITF beispielsweise vor, dass auf Tribünen ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden muss. Dies hätte für die Organisatoren in Biel einen erheblichen baulichen und finanziellen Aufwand bedeutet.

Live-Hinweis Davis Cup Box aufklappen Box zuklappen Die Playoff-Partie zwischen der Schweiz und dem Libanon können Sie wie folgt live auf srf.ch/sport sowie in der Sport App mitverfolgen: Freitag ab 14 Uhr: 2 Einzel

Samstag ab 13:30 Uhr: 1 Doppel, 2 Einzel