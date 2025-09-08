Legende: Nächstes Highlight in der Karriere für Henry Bernet. Freshfocus/Claudio De Capitani

Bernet für Davis-Cup-Team aufgeboten

Henry Bernet gehört zum ersten Mal zum Schweizer Davis-Cup-Team. Der 18-jährige Basler wurde für das Duell mit Indien am 12./13. September in Biel aufgeboten. Der Junioren-Sieger der Australian Open, der in der ATP-Weltrangliste Platz 603 einnimmt und den verletzten Leandro Riedi ersetzt, stösst zum Quartett Jérôme Kym (ATP 155), Marc-Andrea Hüsler (ATP 222), Dominic Stricker (ATP 244) und Jakub Paul (ATP 292). In der Begegnung geht es um den Verbleib in der Weltgruppe 1.

Draper muss Saison beenden

Die Tennis-Saison für den Briten Jack Draper ist vorzeitig beendet. Der Weltranglisten-7. teilte am Montag mit, dass die Verletzung an seinem Arm, die ihn bereits zum Rückzug bei den US Open gezwungen hatte, schlimmer als befürchtet sei. «Das ist sehr schwer für mich zu akzeptieren, weil ich ein unglaubliches Momentum hatte und teilweise grossartig gespielt habe», schrieb Draper bei X. Er benötige nun Ruhe und dürfe seinen Arm nicht belasten.