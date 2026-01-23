 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Tennis Davis Cup: Schweiz tritt mit einem jungen Team an

23.01.2026, 10:29

Teilen
Jakub Paul und Dominic Stricker im Einsatz.
Legende: Waren im Doppel gegen Indien siegreich Jakub Paul und Dominic Stricker. Freshfocus/Urs Lindt

Davis Cup: Riedi kehrt zurück

Nach dem Abstieg aus der Weltgruppe empfängt das Schweizer Davis-Cup-Team Anfang Februar in Biel Tunesien. Captain Severin Lüthi setzt dabei auf ein junges Team. Im Vergleich zum verlorenen Playoff-Duell im September gegen Indien kehrt Leandro Riedi (ATP 180) zurück. Komplettiert wird die Equipe von Jérôme Kym (ATP 187), Dominic Stricker (ATP 361), Henry Bernet (ATP 511) und Doppel-Spezialist Jakub Paul (ATP-Doppel 83). Das Durchschnittsalter beträgt keine 23 Jahre. Damit die Schweiz im nächsten Jahr wieder zu den besten Nationen im Team-Wettbewerb zählt, benötigt sie am 6. und 7. Februar einen Sieg gegen Tunesien sowie einen weiteren Erfolg im September.

Davis Cup

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)