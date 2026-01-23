Legende: Waren im Doppel gegen Indien siegreich Jakub Paul und Dominic Stricker. Freshfocus/Urs Lindt

Davis Cup: Riedi kehrt zurück

Nach dem Abstieg aus der Weltgruppe empfängt das Schweizer Davis-Cup-Team Anfang Februar in Biel Tunesien. Captain Severin Lüthi setzt dabei auf ein junges Team. Im Vergleich zum verlorenen Playoff-Duell im September gegen Indien kehrt Leandro Riedi (ATP 180) zurück. Komplettiert wird die Equipe von Jérôme Kym (ATP 187), Dominic Stricker (ATP 361), Henry Bernet (ATP 511) und Doppel-Spezialist Jakub Paul (ATP-Doppel 83). Das Durchschnittsalter beträgt keine 23 Jahre. Damit die Schweiz im nächsten Jahr wieder zu den besten Nationen im Team-Wettbewerb zählt, benötigt sie am 6. und 7. Februar einen Sieg gegen Tunesien sowie einen weiteren Erfolg im September.

Davis Cup