Legende: Durfte sich freuen Juan Manuel Cerundolo. imago images

Cerundolo triumphiert in Córdoba

Der 19-jährige Argentinier Juan Manuel Cerundolo hat bei seinem Debüt auf der ATP-Tour gleich den 1. Titel gewonnen. Der Linkshänder setzte sich in seiner Heimat im Final von Córdoba auf Sand gegen den Spanier Albert Ramos mit 6:0, 2:6, 6:2 durch. In der Geschichte der ATP waren nur 4 Turniersieger schlechter klassiert als Cerundolo, der als Weltranglisten-335. ins Turnier gestartet war. Neu steht er im ATP-Ranking auf Platz 181.

Resultate Tableau Cordoba

Djokovic egalisiert Federers Nr.-1-Rekord

Novak Djokovic steht ab Montag in seiner 310. Woche an der Spitze der Weltrangliste. Der Serbe egalisierte damit die Bestmarke von Roger Federer. Bereits seit den Australian Open steht fest, dass er dem Schweizer den Rekord am 8. März abnehmen wird. Belinda Bencic, die am Samstag den Final in Adelaide verloren hat, bleibt im WTA-Ranking an Position 12.