Legende: Bekommt es mit Shelby Rogers zu tun Belinda Bencic. Freshfocus

Bencic trifft in Indian Wells auf Rogers

Belinda Bencic (WTA 10) bekommt es beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells nach einem Freilos in der 2. Runde mit Shelby Rogers (WTA 44) zu tun. Gegen die 28-jährige US-Amerikanerin liegt die 4 Jahre jüngere Schweizerin im Head-to-Head mit 4:1 vorne. Zuletzt bezwang Bencic Rogers in diesem Jahr in Cincinnati in 2 Sätzen. Noch ist nicht genau klar, wie es um Bencics Fitness steht. Die Olympiasiegerin hatte sich am vergangenen Freitag beim Turnier in Chicago nach einem Misstritt am rechten Knie verletzt. Anfang Woche teilte Bencic mit, dass die Bänder glücklicherweise unversehrt blieben. In einem allfälligen 1/16-Final könnte es für die Weltnummer 10 zum Schweizer Duell mit Jil Teichmann (WTA 39) kommen. Die Seeländerin trifft ihrerseits in der 2. Runde auf Irina-Camelia Begu (WTA 61).

