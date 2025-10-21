Legende: Reist nicht in die französische Hauptstadt Novak Djokovic. imago images/Xinhua

Djokovic sagt für Paris ab

Novak Djokovic ist beim letzten ATP-1000-Turnier des Jahres in Paris (ab 27. Oktober) zum zweiten Mal in Folge nicht dabei. Der Serbe (ATP 5) gab auf Instagram seinen Verzicht bekannt. «Leider werde ich dieses Jahr nicht spielen», schrieb Djokovic, der mit 7 Siegen Rekordsieger des Events ist. Er hoffe, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Die Organisatoren reagierten umgehend und statteten Valentin Vacherot mit einer Wildcard aus. Der Monegasse, der zuletzt überraschend in Schanghai triumphierte, ist diese Woche noch in Basel im Einsatz.