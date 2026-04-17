Legende: Hat in diesem Jahr erst 9 Matches bestritten Novak Djokovic. imago images/ZumaPress Wire/Shelley Lipton

Djokovic und Alcaraz verpassen Madrid verletzt

Eine Rückkehr von Novak Djokovic auf die Tennis-Tour ist weiter ungewiss. Am Freitag sagte der Grand-Slam-Rekordsieger seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Madrid (22. April bis 3. Mai) ab. «Ich werde in diesem Jahr leider nicht teilnehmen können. Ich setze meine Genesung fort», teilte der 38 Jahre alte Serbe bei X mit. Es ist seine dritte Absage nacheinander. Der Weltranglistenvierte laboriert weiter an einer Schulterverletzung. Carlos Alcaraz (ATP 2), der am Mittwoch wegen Handgelenkproblemen aus dem ATP-500-Turnier von Barcelona ausstieg, verzichtet ebenfalls. «Madrid ist mein Zuhause, es ist einer der ganz besonderen Orte im Kalender für mich, und deshalb tut es mir weh, dass ich hier zum zweiten Mal in Folge nicht spielen kann.»

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