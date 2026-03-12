Legende: Peilt seinen 4. Genf-Titel an Casper Ruud. Keystone/DAVID GUZMAN

Ruud macht dem Parc des Eaux-Vives seine Aufwartung

Das Teilnehmerfeld der Geneva Open (16. bis 23. Mai) nimmt Formen an. Nach Stan Wawrinka (ATP 92) schlägt mit Casper Ruud (ATP 13) ein weiterer ehemaliger Sieger am ATP-Turnier in Genf auf. Ruud gewann das Sandplatzturnier 2021, 2022 und 2024 und darf sich dreifacher Grand-Slam-Finalist nennen (2022 und 2023 in Paris sowie 2022 in New York). In 14 Partien im Genfer Parc des Eaux‐Vives ging der 27-jährige Norweger nur einmal als Verlierer vom Platz. Im vergangenen Jahr fehlte er wegen Knieschmerzen.