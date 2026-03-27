Legende: Letztes Jahr noch an den Swiss Indoors in Basel im Einsatz David Goffin. Keystone/Georgios Kefalas

Goffin macht Ende Saison Schluss

David Goffin, erster Belgier überhaupt in den Top 10 der Tennis-Weltrangliste, wird seine Karriere am Saisonende im Alter von 35 Jahren beenden. Die aktuelle Weltnummer 156, die 2017 mit Rang 7 ihre höchste Klassierung in der Weltrangliste erreicht hat, nennt körperliche Beschwerden als Grund. Goffin gewann in seiner Karriere sechs ATP-Titel, erreichte vier Grand-Slam-Viertelfinals und stand 2017 an den ATP-Finals im Final und schlug auf dem Weg dorthin sowohl Rafael Nadal als auch Roger Federer.