Legende: Musste in ein anderes Hotel verlegt werden Paula Badosa. imago images

Badosa in Quarantäne in Melbourne positiv getestet

Die spanische Tennisspielerin Paula Badosa (WTA 67) ist am 7. Tag ihrer Quarantäne in einem Hotel in Melbourne positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie ist die erste öffentlich identifizierte Spielerin mit Covid 19. Laut den australischen Gesundheitsbehörden hatten sich zuvor bereits 4 Spielerinnen oder Spieler mit dem Virus infiziert. Insgesamt mehr als 70 Profis und Betreuer, unter ihnen Belinda Bencic und Henri Laaksonen, befinden sich für zwei Wochen komplett in Quarantäne, weil auf ihren Flügen Passagiere positiv auf Corona getestet worden waren.