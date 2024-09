Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Dopingfall noch nicht abgeschlossen Jannik Sinner weiss noch nicht, ob die WADA Berufung einlegen wird. Getty Images/Jamie Squire

Sinner-Entscheidung verzögert sich

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) gab am Dienstag bekannt, dass sie noch nicht entschieden habe, ob sie gegen die Nicht-Suspendierung von Jannik Sinner Berufung einlegen werde oder nicht. Der Fall werde «noch geprüft». Der US-Open-Sieger wurde nach zwei positiven Tests auf das Dopingmittel Clostebol zwar entlastet, die Affäre ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Berufungsfrist ist noch nicht abgelaufen, die Wada hat bis Ende September Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Die in Montreal ansässige Organisation erklärte, dass «gemäss dem Code die Berufungsfrist der Wada 21 Tage beträgt, nachdem eine andere Partei Berufung eingelegt hat – oder der 21 Tage nach Eingang der Akte, je nachdem, was später eintritt».