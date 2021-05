Legende: Misst sich zum ersten Mal mit Pablo Andujar Roger Federer. Keystone

Federer in Genf gegen Andujar

Roger Federer trifft im Achtelfinal des Geneva Open am Dienstag (ca. 15:30 Uhr, live auf SRF zwei) auf den Spanier Pablo Andujar (ATP 75). Der 35-Jährige setzte sich im 1/16-Final gegen den Australier Jordan Thompson mit 6:0, 6:4 durch. Federer, der bisher noch nie gegen Andujar gespielt hat, genoss zum Auftakt ein Freilos. Der Baselbieter kehrt in Genf nach fast 2 Jahren Pause auf Sand zurück.

Laaksonen trifft auf Genf-Sieger

Nachdem am Montag mit einem Tag Verzögerung die Qualifikation zu Ende gespielt werden konnte, ist auch klar, auf wen Henri Laaksonen (ATP 150) in der 1. Runde des Geneva Open trifft. Der Schaffhauser, der sich bereits am Sonntag für das Hauptfeld qualifiziert hat, spielt am Dienstag gegen den Ungarn Marton Fucsovics (ATP 44). Dieser feierte vor drei Jahren in Genf seinen bisher einzigen ATP-Titel.