Legende: Zollte seiner Parforce-Leistung am vergangenen Wochenende Tribut Marc-Andrea Hüsler. Keystone/AP Photo/Chuck Burton

Hüsler scheitert in Kasachstan früh

Nur drei Tage nach seinem Premieren-Triumph in der bulgarischen Hauptstadt Sofia bezog Marc-Andrea Hüsler eine klare Auftaktniederlage. Der Schweizer Tennisspieler unterlag im Sechzehntelfinal des ATP-500-Turniers im kasachischen Astana dem Finnen Emil Ruusuvuori (ATP 53) in zwei Sätzen und 69 Minuten mit 0:6, 2:6. Nachdem der Zürcher im ersten Umgang kein einziges Game für sich hatte entscheiden können, vermochte er im 2. Satz immerhin zwei Mal seinen Service durchzubringen. Bereits am Montag war mit Stan Wawrinka der andere Schweizer in Kasachstan frühestmöglich gescheitert.

02:15 Video Archiv: Hüsler triumphiert in Sofia Aus Sport-Clip vom 02.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.