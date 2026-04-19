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News aus dem Tennis Fünfter Challenger-Titel für Riedi

19.04.2026, 11:49

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Tennisspieler im pinken Shirt auf dem Platz, hebt die Faust.
Legende: Jubelt in Fernost Leandro Riedi (Archiv-Bild). IMAGO / PsnewZ

Riedi macht viele Plätze gut

Nach einem schwierigen Jahresstart mit gesundheitlichen Problemen hat Leandro Riedi seine Saison so richtig lanciert. Die Schweizer Weltnummer 169 besiegte den Chinesen Yunchaokete Bu (ATP 175) im Final des Challenger-Turniers in Busan (KOR) mit 3:6, 6:3, 6:2 und jubelte über den fünften Titel auf dieser Stufe. Dank dieses Erfolgs wird Riedi in der ATP-Weltrangliste vierzig Plätze gutmachen. Sein nächstes Turnier bestreitet der Zürcher erneut in Südkorea auf Challenger-Stufe. In Gwangju trifft er in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.

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