Legende: Hört nach den French Open auf Caroline Garcia. JOEL CARRETT / Keystone

Garcia hat genug

Die frühere WTA-Finals-Siegerin Caroline Garcia (WTA 145) beendet ihre Tennis-Karriere. Das teilte die 31-jährige Französin zwei Tage vor dem Start der French Open auf X mit. «Es ist Zeit für etwas anderes. Mein Körper und meine persönlichen Ziele brauchen das», schrieb die ehemalige Weltranglisten-Vierte. Sie habe «noch ein paar Turniere» vor sich, so Garcia, aber ihr 14. Auftritt beim Sandplatz-Grand-Slam in Roland Garros in Folge werde ihr «letzter» sein. Garcia gewann 2022 die WTA Finals, ihr bestes Resultat an einem Grand-Slam-Turnier erreichte sie 2022 mit der Halbfinal-Qualifikation bei den US Open.

Waltert nicht an den French Open

Simona Waltert (WTA 137) hat den Sprung ins Hauptfeld der French Open verpasst. Die Schweizerin unterlag der 18-jährigen Tschechin Tereza Valentova (WTA 174) in der 3. und letzten Runde der Qualifikation mit 2:6, 4:6. Waltert lag im 2. Satz mit 3:1 vorne, kassierte aber umgehend das Rebreak. Nach 1:34 Stunden musste sie ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. Damit wird die Schweiz bei den Frauen nur durch Jil Teichmann und Viktorija Golubic vertreten sein. Belinda Bencic fehlt verletzt.