Golubic in Guangzhou out – Bencic bestreitet United Cup

Legende: Wieder früh ausgeschieden Viktorija Golubic. imago images/Xinhua

Guangzhou: Golubic verliert in der 1. Runde

Viktorija Golubic hat am WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou bereits in der 1. Runde die Segel streichen müssen. Die Schweizerin (WTA 165) musste sich der Rumänin Jaqueline Cristian (WTA 74) nach 2:04 Stunden in drei Sätzen 4:6, 6:2, 1:6 geschlagen geben. An den letzten fünf Turnieren hat die 32-jährige Zürcherin nur einen Match für sich entscheiden können.

WTA Guangzhou Tableau Tableau

United Cup mit Belinda Bencic

Die Schweiz nimmt zum Jahreswechsel mit Belinda Bencic als eine von 18 Nationen am United Cup teil. Die dritte Austragung des Mixed-Teamwettkampfes findet vom 27. Dezember bis 5. Januar in Sydney und Perth statt. Das mindestens vierköpfige, noch nicht gänzlich feststehende Schweizer Team wird in einer Gruppe mit Italien und Frankreich um den Einzug in die Viertelfinals spielen. Bencic hat ihr Comeback nach der Baby-Pause beim ITF-Turnier in Hamburg von nächster Woche angekündigt. Mitte November bestreitet sie auch die Partie der Schweiz gegen Serbien im Rahmen des Billie-Jean-King-Cups.