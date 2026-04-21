Legende: Muss bereits wieder die Koffer packen Viktorija Golubic (Archivbild). Getty Images/Fred Lee

Madrid: Golubic in 1. Runde out

Viktorija Golubic (WTA 81) ist beim WTA-1000-Turnier in Madrid in der 1. Runde gescheitert. Die Schweizerin verlor gegen die Ungarin Anna Bondar (WTA 63) 2:6, 3:6. Im ersten Satz wurde die 33-jährige Zürcherin gleich viermal gebreakt. Im zweiten Durchgang gab es nur noch ein Break, wobei Golubic 7 Chancen auf einen Servicedurchbruch ungenutzt liess. Im Turnier verbleiben Belinda Bencic (WTA 12), die nach einem Freilos auf die Kroatin Petra Marcinko (WTA 74) trifft, sowie Simona Waltert (WTA 97), die sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert hat.

WTA Madrid

Tsitsipas kehrt nach Gstaad zurück

Stefanos Tsitsipas wird dieses Jahr in Gstaad aufschlagen. Der Grieche wird die Swiss Open bestreiten, die vom 11. bis 19. Juli stattfinden. Für Tsitsipas, der im Ranking auf Position 80 abgerutscht ist, ist es die zweite Teilnahme in Gstaad. Vor zwei Jahren stiess er bis in den Halbfinal vor. Für das Sandplatzturnier gemeldet sind unter anderen Lorenzo Musetti (ATP 9), Alexander Bublik (ATP 11), Casper Ruud (ATP 15), Valentin Vacherot (ATP 17), Matteo Berrettini (ATP 92) und Stan Wawrinka (ATP 106).