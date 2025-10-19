Legende: Verpasste Chance Viktorija Golubic verliert in Tokio in Runde 1. Imago/AFLOSPORT

Golubic gibt Sieg aus der Hand

Viktorija Golubic ist beim WTA-500-Turnier in Tokio in der 1. Runde gescheitert. Die Zürcherin unterlag der um 23 Plätze besser klassierten Australierin Maya Joint unglücklich 6:1, 6:7 (5:7), 2:6. Golubic (WTA 55) fehlten im 2. Satz beim Stand von 6:5 und dann im Tiebreak beim Stand von 5:2 lediglich zwei Punkte zum Gewinn des Matches. Doch die 35-jährige Schweizerin konnte ihre Chancen nicht nutzen und musste sich Joint nach 2:19 Stunden geschlagen geben.

Waltert jubelt in Brasilien

Simona Waltert (WTA 88) hat erstmals ein Turnier auf der WTA-Tour gewonnen. Die 24-jährige Bündnerin schlug im Final des Challenger-Turniers in Rio de Janeiro die Französin Alice Ramé (WTA 257) mit 7:5, 6:2. Waltert bestritt in der brasilianischen Metropole ihren dritten Final innerhalb eines Monats. Mitte September verlor sie in Ljubljana einen Final der Challenger-Kategorie, bevor sie eine Woche später beim ITF-Event in Lissabon ihren bis dahin bedeutendsten Turniersieg feierte.