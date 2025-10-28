Legende: Steht im Achtelfinal Viktorija Golubic (Archiv-Bild). IMAGO / AFLOSPORT

Gelungener Auftakt für Golubic

Am WTA-250-Turnier in Jiujiang hat Viktorija Golubic die erste Runde problemlos überstanden. Die Schweizerin (WTA 53) besiegte die japanische Qualifikantin Rina Saigo (WTA 365) 6:2, 6:4. Die 33-jährige Golubic zeigte sich gegen ihre acht Jahre jüngere Gegnerin über weite Strecken der Partie abgeklärt. Erst kurz vor Schluss musste die an Nummer 2 gesetzte Zürcherin ihren Aufschlag einmal abgeben. In den Achtelfinals wartet wiederum eine machbare Aufgabe. Golubic trifft auf die Chinesin Yuan Yue (WTA 113) oder auf die Russin Jelena Pridankina (WTA 205).

Resultate