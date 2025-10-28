 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Tennis Golubic zieht in Jiujiang in die nächste Runde ein

28.10.2025, 07:20

Teilen
Tennisspielerin schlägt Ball auf blauem Platz.
Legende: Steht im Achtelfinal Viktorija Golubic (Archiv-Bild). IMAGO / AFLOSPORT

Gelungener Auftakt für Golubic

Am WTA-250-Turnier in Jiujiang hat Viktorija Golubic die erste Runde problemlos überstanden. Die Schweizerin (WTA 53) besiegte die japanische Qualifikantin Rina Saigo (WTA 365) 6:2, 6:4. Die 33-jährige Golubic zeigte sich gegen ihre acht Jahre jüngere Gegnerin über weite Strecken der Partie abgeklärt. Erst kurz vor Schluss musste die an Nummer 2 gesetzte Zürcherin ihren Aufschlag einmal abgeben. In den Achtelfinals wartet wiederum eine machbare Aufgabe. Golubic trifft auf die Chinesin Yuan Yue (WTA 113) oder auf die Russin Jelena Pridankina (WTA 205).

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)