Legende: In Polen auf Kurs Marc-Andrea Hüsler. KEYSTONE/Peter Schneider

Hüsler in Polen im Halbfinal

Marc-Andrea Hüsler (ATP 205) gewann das Schweizer Duell beim Challenger Turnier in Polen gegen Dominic Stricker (ATP 190) problemlos. Der Zürcher setzte sich in genau einer Stunde mit 6:3, 6:1 durch. Stricker, der erstmals seit seinem Comeback nach Verletzungspause zwei Partien am Stück gewonnen hatte, erspielte sich dabei keinen einzigen Breakball. Dank des geschützten Rankings wird der 21-Jährige bei den US Open, die Ende August beginnen, im Hauptfeld starten dürfen. Dort hat er über 200 Ranglisten-Punkte zu verteidigen. Für Hüsler geht es in Polen im Halbfinal gegen den Franzosen Antoine Escoffier (ATP 233) weiter.