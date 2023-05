Hüsler in Genf gegen Chinas Nummer 1 – mehr Vorwürfe gegen Halep

Legende: Schlägt ab Montag in Genf auf Marc-Andrea Hüsler. Keystone/EPA/RODRIGO JIMENEZ

Hüsler misst sich mit Yibing Wu

Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) – der einzige Schweizer, der direkt in das Haupttableau der Geneva Open (ATP 250) aufgenommen wurde – trifft in der 1. Runde auf Yibing Wu (ATP 57). Es wird für den Zürcher Linkshänder das 1. Duell mit der chinesischen Nummer 1 sein. Der Norweger Casper Ruud (ATP 4), zweifacher Genf-Champion und Nummer 1 der Setzliste, geniesst in den Sechzehntelfinals ein Freilos. Danach heisst sein Gegner entweder Hugo Dellien (ATP 157) aus Bolivien oder J.J. Wolf (ATP 54) aus den USA.

01:20 Video Archiv: Hüsler unterliegt in München Thiem Aus Sport-Clip vom 21.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Zweites Doping-Verfahren gegen Halep

Die frühere Weltranglisten-Erste Simona Halep muss sich einem zweiten Doping-Verfahren stellen. Die Internationale Agentur für Integrität im Tennis (ITIA) wirft der seit Oktober gesperrten Rumänin einen weiteren Verstoss gegen die Dopingregeln vor. Die Anklage bezieht sich auf Unregelmässigkeiten im biologischen Athletenpass. Halep war wegen eines positiven Dopingtests bei den US Open im August 2022 vorläufig gesperrt worden. Der 31-Jährige ist laut ITIA in A- und B-Probe die verbotene Substanz FG-4592 (Roxadustat) nachgewiesen worden. Die Rumänin hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.