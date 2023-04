Die ehemalige Weltnummer 1 Simona Halep hat in ihrem Dopingfall erneut ihre Unschuld beteuert. Dem Tennis-Weltverband wirft sie Verzögerung vor.

Legende: Monatelanges Schweigen gebrochen Simona Halep. Reuters/USA Today Sports/Danielle Parhizkaran

Halep war im Oktober provisorisch gesperrt worden, nachdem in ihrer Dopingprobe von den US Open die verbotene Blutdoping-Substanz Roxadustat entdeckt worden war. Mit Ausnahme eines ersten Postings, in dem die Rumänin ihre Unschuld beteuerte, hat sie seither geschwiegen.

Gegenüber dem Fachportal Tennis Majors sagte Halep nun, die Substanz sei durch ein erlaubtes, aber kontaminiertes Nahrungsergänzungsmittel in ihren Körper gelangt. Dies habe eine von ihr in Auftrag gegebene Experten-Analyse ergeben.

«Alles dauert so lange»

Das entsprechende Gutachten habe sie im Dezember dem Tennis-Weltverband ITF zugestellt, sagte die zweifache Major-Siegerin. Schon zweimal (im Februar und März) sei eine geplante Anhörung verschoben worden. «Die Regeln verlangen aber, dass provisorisch suspendierte Spieler rasch angehört werden. Alles dauert so lange», so Halep.

Die 31-Jährige kündigte zudem eine Fortsetzung ihrer Karriere an: «Ich liebe diesen Sport, und ich will um grosse Titel spielen.»