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News aus dem Tennis Hüslers Negativserie hält an

13.04.2026, 13:21

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Tennisspieler mit Schläger auf dem Platz.
Legende: Hat auf der ATP-Tour aktuell zu beissen Marc-Andrea Hüsler. imago images/ABACAPRESS

Hüsler weiter im Tief

Marc-Andrea Hüsler unterlag beim Sandplatz-Turnier in München in den 1/16-Finals dem Niederländer Botic van de Zandschulp. Der 29-jährige Schweizer verlor beim ATP-500-Event gegen die Weltnummer 52 6:7 (7:9), 3:6. Der Zürcher vergab im Tiebreak des ersten Umgangs einen Satzball mit eigenem Aufschlag. Im zweiten Satz blieb er hingegen chancenlos und musste drei Breaks einstecken. Hüsler hatte den Platz in einem Hauptfeld der ATP-Tour letztmals vor zwei Jahren in München als Sieger verlassen.

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