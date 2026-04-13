Legende: Auch in Barcelona früh gescheitert Stan Wawrinka. Keystone/Sebastien Nogier

Wawrinka unterliegt Norrie trotz Comeback

Stan Wawrinka ist beim ATP-500-Turnier in Barcelona in der 1. Runde ausgeschieden. Der mit einer Wildcard angetretene Romand (ATP 107) unterlag Cameron Norrie (ATP 24) in gut zweieinhalb Stunden 4:6, 7:6 (7:5), 4:6. Es war Wawrinkas erste Niederlage gegen den Briten im 3. Direktduell. Nach Napoli (Challenger) und Monte-Carlo (ATP 1000) ist der 41-Jährige nun bei all seinen Sandplatzturnieren der Saison bei erster Gelegenheit rausgeflogen.

Hüsler weiter im Tief

Marc-Andrea Hüsler unterlag beim Sandplatz-Turnier in München in den 1/16-Finals dem Niederländer Botic van de Zandschulp. Der 29-jährige Schweizer verlor beim ATP-500-Event gegen die Weltnummer 52 6:7 (7:9), 3:6. Der Zürcher vergab im Tiebreak des ersten Umgangs einen Satzball mit eigenem Aufschlag. Im zweiten Satz blieb er hingegen chancenlos und musste drei Breaks einstecken. Hüsler hatte den Platz in einem Hauptfeld der ATP-Tour letztmals vor zwei Jahren in München als Sieger verlassen.

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