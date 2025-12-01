Legende: Er gewann als erster Italiener ein Grand-Slam-Turnier Nicola Pietrangeli. AP Photo/Mario Torrisi

Nicola Pietrangeli (†92) verstorben

Er war der erste Italiener, der bei einem Grand Slam triumphierte. Jetzt ist Nicola Pietrangeli im Alter von 92 Jahren gestorben. Zweimal gewann Pietrangeli in Roland Garros (1959 und 1960), als Captain führte er seine Nation 1976 zum Davis-Cup-Triumph. In den vergangenen Wochen hatte Pietrangeli mit Kritik an Italiens Tennis-Star Jannik Sinner auf sich aufmerksam gemacht. Die Entscheidung des Weltranglistenzweiten aus Südtirol, auf die Teilnahme am Davis Cup für sein Land zu verzichten, bezeichnete er als «Schlag ins Gesicht der Sportwelt». Italien gewann das Finale gegen Spanien im vergangenen Monat auch ohne Sinner mit 2:0.