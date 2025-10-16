Legende: Bald fliegen die Bälle unter anderem Dach. David Balogh/Getty Images for ITF

Tennis-Weltverband wird in «World Tennis» umbenannt

Der Tennis-Weltverband bekommt einen neuen Namen: Ab 2026 wird die bislang als International Tennis Federation (ITF) bekannte Organisation offiziell als «World Tennis» geführt. Laut einer Mitteilung stimmte eine «überwältigende Mehrheit» der Vertreter der nationalen Verbände auf der Jahresversammlung der ITF für die Umbenennung. Der Weltverband wurde 1913 unter der Bezeichnung International Lawn Tennis Federation in Paris gegründet und trägt seit 1977 seinen heutigen Namen. Mit der neuesten Änderung folgt die ITF einem internationalen Trend: So benannte sich etwa der Leichtathletik-Weltverband 2019 von IAAF in World Athletics um, 2022 wurde aus dem Schwimm-Weltverband FINA die Organisation World Aquatics.