Legende: Erwartet Nachwuchs Ons Jabeur. IMAGO / tennisphoto.de

Jabeurs Pause verlängert sich

Im Juli gab die frühere Weltranglistenzweite Ons Jabeur ihre Auszeit vom Profitennis bekannt, nun hat die Tunesierin ihre Schwangerschaft verkündet. «Der Court wird noch etwas länger warten müssen, denn bald... begrüssen wir unseren kleinsten Teamkollegen», schrieb Jabeur zu einem Instagram-Video von sich und ihrem Ehemann Karim Kamoun. Vor der Ankündigung ihrer Tennis-Pause hatte die dreimalige Grand-Slam-Finalistin zwei schwierige Jahre auf der WTA-Tour hinter sich. Ihre bisherige Karrierehöhepunkte erlebte sie, als sie 2022 und 2023 in Wimbledon sowie 2022 bei den US Open jeweils das Endspiel erreichte.