Legende: Kanadisches Aushängeschild Bianca Andreescu. Keystone

Andreescu gegen die Schweiz dabei

Die Schweizer Fed-Cup-Mannschaft spielt am 8. und 9. Februar in Biel gegen ein von Bianca Andreescu angeführtes kanadisches Team um den Einzug ins Finalturnier. Neben der US-Open-Siegerin (WTA 6) wurden Leylah Fernandez (WTA 207), Eugénie Bouchard (WTA 212) und Gabriela Dabrowski (WTA 436) aufgeboten. Die Teilnahme von Andreescu war fraglich. Die 19-Jährige musste wegen einer im letzten Oktober zugezogenen Knieverletzung zuletzt auf die Teilnahme an den Australian Open verzichten.