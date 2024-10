Legende: Steht in Basel im Haupttableau Jérôme Kym (Archiv). Keystone/Peter Klaunzer

Kym gewinnt Schweizer Quali-Duell gegen Bernet

Die Schweizer Fraktion bei den am Montag beginnenden Swiss Indoors in Basel wird durch Jérôme Kym ergänzt. Der 21-jährige Aargauer sicherte sich das Ticket fürs Haupttableau mit einem 6:2, 6:4-Sieg gegen Landsmann Henry Bernet in der 2. Quali-Runde. Neben Kym (ATP 141) sind am Rheinknie zudem Stan Wawrinka (ATP 217) und Dominic Stricker (ATP 317) dank Wildcards am Start.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF sind Sie hautnah bei den Swiss Indoors mit von der Partie. Im TV zeigen wir täglich das Spiel des Tages (Montag ab 19:50 Uhr; Dienstag bis Freitag ab 17:50 Uhr). Zudem sind am Wochenende beide Einzel-Halbfinals sowie das Endspiel live bei uns im Programm. Sämtliche andere Partien gibt es in unkommentierten Livestreams im Web oder in der Sport App.

Paul triumphiert in Stockholm

Tommy Paul (ATP 13) hat das ATP-250-Turnier von Stockholm gewonnen. Der US-Amerikaner, der tags zuvor Stan Wawrinka ausgeschaltet hatte, setzte sich im Endspiel mit 6:4, 6:3 gegen Grigor Dimitrov durch. Der Bulgare hatte im Viertelfinal Dominic Stricker bezwungen.