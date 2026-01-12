Legende: Auf gutem Weg Richtung Hauptfeld Jérôme Kym. IMAGO / Imagn Images

Kym souverän, Masarova knapp

In der 1. Runde der Qualifikation zu den Australian Open hat Jérôme Kym (ATP 181) einen souveränen Sieg gefeiert. Der 22-Jährige schlug den Bolivianer Juan Carlos Prado (ATP 208) problemlos mit 6:3, 6:0. Auch Rebeka Masarova (WTA 115) setzte sich durch, allerdings deutlich knapper. Alina Tscharajewa (WTA 160) lieferte der Schweizerin einen grossen Kampf, erst im Match-Tiebreak wurde die Partie entschieden. Schliesslich gewann Masarova 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (10:5). Noch zwei weitere Quali-Runden gilt es für die Teilnahme im Hauptfeld zu überstehen.

Raonic tritt zurück

Der Kanadier Milos Raonic hat seine Karriere als Tennisprofi beendet. Dies teilte der frühere Weltranglistendritte und Wimbledon-Finalist von 2016 in den Sozialen Medien mit. «Ich bin der glücklichste Mensch gewesen, weil ich dort draussen meine Träume erfüllen konnte», schrieb der 35-Jährige. Seit seinem Erstrunden-Aus bei Olympia 2024 hatte Raonic kein Turnier gespielt. Der gewaltige Aufschläger gewann in seiner Karriere acht ATP-Titel, zuletzt im Januar 2016 in Brisbane mit einem Finalsieg über Roger Federer.