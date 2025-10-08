Masarova musste unters Messer

Rebeka Masarova hat sich einer Ellbogen-Operation unterziehen müssen. Dies gab die 26-Jährige auf Instagram bekannt. Permanente Schmerzen im Arm hätten einen Eingriff unumgänglich gemacht. Sie habe nicht bei 100 Prozent trainieren und spielen können, schrieb Masarova. Zur Ausfall-Dauer machte sie keine Angaben. Die Weltnummer 117 verlor zuletzt am WTA-125-Turnier im chinesischen Suzhou in der 1. Runde gegen Landsfrau Viktorija Golubic 2:6, 3:6. Vor wenigen Tagen hatte bereits Jil Teichmann ihr vorzeitiges Saisonende bekanntgegeben.