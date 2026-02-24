Legende: Durch die Quali in die Achtelfinals Rebeka Masarova. Imago/NurPhoto

Masarova in Austin im Achtelfinal

Die 26-jährige Baslerin Rebeka Masarova kommt in Form. In Austin, Texas, schlug sie Xinyu Wang (WTA 30) aus China in 67 Minuten 6:3, 6:2. Gegen die 90 Plätze besser klassierte Wang feierte Masarova (WTA 120) bereits den 3. Sieg innerhalb von 48 Stunden. Übers Wochenende hatte sie in der Qualifikation die Polin Gina Feistel (6:2, 6:4) und die ehemalige amerikanische Weltnummer 35 Madison Brengle (3:6, 6:3, 6:4) bezwungen. Drei Siege hintereinander feierte Masarova zuletzt im Sommer 2025 auf Rasen in Berlin. In den Achtelfinals trifft sie auf die Amerikanerin Whitney Osuigwe (WTA 163), die wie Masarova die Qualifikation überstanden hat.

