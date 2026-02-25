Legende: Hat einen Lauf Rebeka Masarova. Imago/NurPhoto

Masarovas 4. Streich

Rebeka Masarova (WTA 120) hat den Achtelfinal des WTA-250-Turniers in Austin für sich entschieden. Mit dem 7:6 (7:2), 6:3 gegen die Lokalmatadorin Whitney Osuigwe (WTA 163) feierte die Schweizerin ihren vierten Sieg in Folge. Nach einem engen ersten Satz, den Masarova im Tiebreak für sich entscheiden konnte, kippte die Baslerin den zweiten Satz bereits früh auf ihre Seite. Nach zwei Breaks führte Masarova zwischenzeitlich 5:0. Zwar liess sie Osuigwe daraufhin nochmals auf 5:3 herankommen, doch zog dann durch. In der nächsten Runde trifft Masarova entweder auf die Tschechin Nikola Bartunkova oder die Amerikanerin Taylor Townsend.

Tennis