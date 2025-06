Legende: Zweitägige Niederlage Für Rebeka Masarova. IMAGO / tennisphoto.de

Kurzes Aufbäumen von Masarova

Rebeka Masarova (WTA 112) hatte in der vertagten Partie gegen die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka das Nachsehen und unterlag mit 2:6, 6:7 (6:8). Die Schweizerin, die den 1. Satz am Mittwoch klar verloren hatte und sich anschliessend über die Unterlage beschwerte, hielt aber im 2. Durchgang deutlich besser mit. Masarova erspielte sich einen Break-Vorsprung, musste diesen aber wieder hergeben. Im Tiebreak wehrte die Qualifikantin zwei Matchbälle ab, bevor sich die klar favorisierte Belarussin doch noch durchsetzen konnte.

Schweizerinnen treffen auf Slowakei und Argentinien

Die Schweizerinnen bekommen es in den Playoffs des Billie Jean King Cup mit der Slowakei und Gastgeber Argentinien zu tun. Dies ergab die Auslosung in London. Gegen beide Nationen ist das Team von Captain Heinz Günthardt zu favorisieren. Der Sieger der Dreiergruppe bleibt in der höchsten Weltgruppe. Gespielt wird vom 14. bis 16. November, der Austragungsort in Argentinien ist noch nicht bekannt.