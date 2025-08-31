Formschwacher Medwedew beendet Zusammenarbeit mit Cervara

An den US Open machte Daniil Medwedew (RUS/ATP 13) mehr mit seinen Ausrastern auf sich aufmerksam als mit seinem Tennis. Bei seiner Erstrundenniederlage gegen Benjamin Bonzi (FRA/ATP 51) legte sich der Russe immer wieder mit Schiedsrichter Greg Allensworth an und kriegte sich zeitweise kaum mehr ein. Am Ende setzte es für den US-Open-Champion von 2021 die 4. Niederlage in Serie auf Major-Stufe ab. Auch abseits der grössten Bühne zeigte sich der 29-Jährige zuletzt blass, sein letzter Turniersieg (Rom 2023) liegt bereits über 2 Jahre zurück. Nun zog Medwedew die Reissleine und trennte sich nach 8 Jahren von seinem Coach Gilles Cervara, wie aus einem Instagram-Post des Franzosen hervorgeht.