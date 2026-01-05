Legende: Geht eigene Wege Novak Djokovic. Keystone/AP/LUCA BRUNO

Djokovic nicht mehr in der PTPA

Die Spielergewerkschaft Professional Tennis Players Association (PTPA) verliert ihr prominentestes Mitglied: Mitgründer Novak Djokovic verkündete seinen Rückzug aus der 2020 gegründeten Vereinigung. Als Grund nannte der serbische Grand-Slam-Rekordsieger «Bedenken hinsichtlich Transparenz und Führung» innerhalb der Organisation. «Es ist deutlich geworden, dass meine Werte und meine Herangehensweise nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Organisation übereinstimmen», teilte Djokovic in den sozialen Medien mit.