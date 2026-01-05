 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Tennis Mitgründer Djokovic zieht sich aus Spielergewerkschaft zurück

05.01.2026, 09:12

Teilen
Mann hält Mikrofon bei Veranstaltung.
Legende: Geht eigene Wege Novak Djokovic. Keystone/AP/LUCA BRUNO

Djokovic nicht mehr in der PTPA

Die Spielergewerkschaft Professional Tennis Players Association (PTPA) verliert ihr prominentestes Mitglied: Mitgründer Novak Djokovic verkündete seinen Rückzug aus der 2020 gegründeten Vereinigung. Als Grund nannte der serbische Grand-Slam-Rekordsieger «Bedenken hinsichtlich Transparenz und Führung» innerhalb der Organisation. «Es ist deutlich geworden, dass meine Werte und meine Herangehensweise nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Organisation übereinstimmen», teilte Djokovic in den sozialen Medien mit.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)