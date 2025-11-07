 Zum Inhalt springen

News aus dem Tennis Musetti fehlt noch ein Sieg zur Teilnahme an den ATP Finals

07.11.2025, 23:14

Tennisspieler in grünem Trikot mit erhobener Faust auf dem Platz.
Legende: Steht in Athen im Final Lorenzo Musetti. Imago Images/Anadolu Agency

Musetti im Athen-Final – dort wartet Djokovic

Nach Félix Auger-Aliassimes (CAN/ATP 8) Finaleinzug beim ATP-1000-Turnier in Paris vor Wochenfrist war klar: Lorenzo Musetti (ITA/ATP 9) muss das 250er-Turnier in Athen gewinnen, um doch noch an den ATP Finals in Turin teilnehmen zu können. Nach dem 6:0, 5:7, 7:5-Sieg im Halbfinal über den US-Amerikaner Sebastian Korda (ATP 52) steht diesem Ziel nun nur noch Novak Djokovic im Weg. Die serbische Weltnummer 5 gewann ihren Halbfinal gegen den Deutschen Yannick Hanfmann (ATP 117) souverän in zwei Sätzen. Das Endspiel findet am Samstag statt.

Tennis

