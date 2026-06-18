Legende: Nach hartem Kampf weiter Viktorija Golubic. Freshfocus/Claude Diderich

Golubic ringt Sönmez nieder

Viktorija Golubic steht beim WTA-250-Rasenturnier in Nottingham in den Viertelfinals. Die Zürcherin bezwang in einem Duell zweier Qualifikantinnen die Türkin Zeynep Sönmez nach 2:44 Stunden und Breakrückstand im Entscheidungssatz 7:5, 4:6, 6:4. Dank dem Sieg im ersten Vergleich mit Sönmez, die als Nummer 61 im Ranking 15 Plätze vor ihr liegt, erreichte Golubic zum dritten Mal in dieser Saison auf Stufe WTA die 3. Runde. Nächste Gegnerin ist Ann Li (USA/WTA 29) oder die als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommene Australierin Taylah Preston (WTA 124).

WTA Nottingham