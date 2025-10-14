Legende: Ringt Andreescu nieder Viktorija Golubic. Imago Images/HAsenkopf

Andreescu bringt Golubic Glück

Viktorija Golubic hat in Osaka zum Auftakt einen Sieg über eine potenzielle Lieblingsgegnerin gefeiert. Zwei Tage vor ihrem 33. Geburtstag bezwang die Zürcherin Bianca Andreescu (WTA 170) – wie beim Triumph vor drei Jahren im Billie Jean King Cup. Beim WTA-250-Turnier in Japan setzte sich Golubic 6:3, 4:6, 6:4 durch. Sie bewies dabei Nervenstärke, wehrte 11 von 14 Breakchancen ab. In der 2. Runde bekommt es Golubic mit Marie Bouzkova (CZE/WTA 41) oder der Wildcard-Empfängerin Ena Shibahara (JPN/WTA 184) zu tun.

WTA Osaka