 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Tennis Nerven bewahrt: Auftaktsieg für Golubic in Osaka

14.10.2025, 09:24

Teilen
Tennisspielerin schlägt einen Ball mit Rückhand.
Legende: Ringt Andreescu nieder Viktorija Golubic. Imago Images/HAsenkopf

Andreescu bringt Golubic Glück

Viktorija Golubic hat in Osaka zum Auftakt einen Sieg über eine potenzielle Lieblingsgegnerin gefeiert. Zwei Tage vor ihrem 33. Geburtstag bezwang die Zürcherin Bianca Andreescu (WTA 170) – wie beim Triumph vor drei Jahren im Billie Jean King Cup. Beim WTA-250-Turnier in Japan setzte sich Golubic 6:3, 4:6, 6:4 durch. Sie bewies dabei Nervenstärke, wehrte 11 von 14 Breakchancen ab. In der 2. Runde bekommt es Golubic mit Marie Bouzkova (CZE/WTA 41) oder der Wildcard-Empfängerin Ena Shibahara (JPN/WTA 184) zu tun.

WTA Osaka

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)