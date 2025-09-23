Legende: Sammelte in seinem Leben viele Trophäen Niki Pilic. imago images/Hasenkopf

Tod von Trainerlegende Pilic

Nikola «Niki» Pilic ist tot. Das gab der kroatische Tennisverband am Dienstag auf seiner Website bekannt. Der ehemalige Tennisprofi und -trainer sei demnach am Montag in Opatija in seiner kroatischen Heimat im Alter von 86 Jahren verstorben. Pilic hatte Deutschland als Captain 1988, 1989 und 1993 zu drei Davis-Cup-Siegen geführt. Darüber hinaus triumphierte Pilic 2005 als Teamchef mit Kroatien und sass 2010 beim Davis-Cup-Sieg der Serben als Berater in der Box. Pilic, der als Spieler 1973 im French-Open-Final stand, war grosser Förderer Novak Djokovics. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger bezeichnete ihn als «Tennisvater und Mentor».

Davis Cup: Schweiz gegen Tunesien

Das Schweizer Davis-Cup-Team startet seine Mission Wiederaufstieg mit einem Heimspiel gegen Tunesien. Die Playoffs der Weltgruppe I finden am 6./7. oder 7./8. Februar aller Wahrscheinlichkeit nach in Biel statt. Im Fall eines Sieges kämpft die Schweiz im September um den Wiederaufstieg in die höchste Gruppe. Aktuell verfügen die Nordafrikaner über zwei Spieler in den Top 500 der Weltrangliste, Moez Echargui (ATP 175) und Aziz Dougaz (ATP 213).