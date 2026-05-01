Legende: Hängt den Schläger an den Nagel Kei Nishikori. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Nishikori hört auf

Kei Nishikori beendet seine Karriere nach der laufenden Saison. Dies gab der 36-jährige Japaner am Freitag auf Instagram bekannt. «Ich hätte meine Karriere gerne fortgesetzt, ich habe alles gegeben», schrieb er. Seit Jahren schlägt sich die einstige Weltnummer 4 mit körperlichen Problemen herum. Aktuell belegt Nishikori in der Weltrangliste Position 464. Er ist der erste Japaner, der den Final eines Grand-Slam-Turniers bestritt (2014 unterlag er beim US Open Marin Cilic) und die Top 10 der Weltrangliste erreichte. Zu seinen Erfolgen zählen zwölf Titel auf der Haupttour sowie eine olympische Bronzemedaille, die er 2016 in Rio gewann.