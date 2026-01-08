Legende: Muss auf den Antritt an ihrem «Glücksort» verzichten Qinwen Zheng. Imago/VCG

Zheng muss für Melbourne passen

Prominenter Ausfall für die Australian Open: Olympiasiegerin Qinwen Zheng hat ihre Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 18.1.) abgesagt. «Diese Entscheidung zu treffen, war unglaublich schwer für mich. Melbourne ist mein Glücksort, an dem ich meinen ersten Grand-Slam-Match gewonnen und an dem ich meine besten Erfahrungen gemacht habe», teilte die 23-jährige Chinesin mit. Insgesamt verlaufe ihre Reha aber positiv. Die einstige Weltranglisten-4. hatte sich wegen anhaltender Probleme am Ellbogen operieren lassen.