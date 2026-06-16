Legende: Muss sich aus Berlin schon verabschieden Rebeka Masarova. Imago/Paul Zimmer

Masarova unterliegt in 2 Sätzen

Rebeka Masarova (WTA 141) ist beim WTA-500-Turnier in Berlin in der 1. Runde an der Tschechin Katerina Siniakova gescheitert. Die 26-jährige Baslerin verlor gegen die Weltnummer 34 in 75 Minuten 2:6, 4:6. Zuvor hatte sich Masarova – wie ihre 30-jährige Gegnerin – den Platz im Hauptfeld via Qualifikation erkämpft. Bislang waren Masarova und Siniakova erst einmal aufeinander getroffen: Im Viertelfinal des Challenger-Sandturniers in Vic (ESP) hatte sich die Schweizerin im Mai des vergangenen Jahres in 2 Sätzen durchgesetzt.

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