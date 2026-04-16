Legende: Letztjähriger Sieger der French Open Carlos Alcaraz. Keystone/EPA/TERESA SUAREZ

Mehr Preisgeld bei Roland Garros

Das Preisgeld bei den French Open ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 61,7 Millionen Euro angehoben worden. Das gaben die Organisatoren in Paris bekannt. Trotzdem dürfte das Ende Mai beginnende Turnier im Kreis der vier Grand-Slam-Events jenes mit der niedrigsten Dotation bleiben. Ganz vorne lagen 2025 die US Open, welche umgerechnet 76,4 Millionen Euro auszahlten.

Wawrinka mit Wildcard am Start

Wie schon zu Jahresbeginn in Melbourne hat Stan Wawrinka auch für das 2. Grand-Slam-Turnier des Jahres eine Wildcard erhalten. Die Pariser Organisatoren statteten den Champion von 2015 ebenso mit einer Wildcard aus wie Gaël Monfils (FRA), der seine Karriere ebenfalls zum Schluss der Saison beenden wird. Als aktuelle Weltnummer 107 hätte der 41-jährige Wawrinka in Roland Garros die Qualifikation bestreiten und überstehen müssen, um ein letztes Mal im Hauptfeld dabei zu sein. Die French Open 2026 starten am 24. Mai.

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