Legende: Hat zum Saisonende einen Lauf Simona Waltert. imago images/IPA Sport

Waltert knackt Top 100

Simona Waltert gehört erstmals zu den besten hundert Tennisspielerinnen der Welt. In der Weltrangliste vom Montag belegt die 24-jährige Bündnerin Platz 98 und ist hinter Belinda Bencic (WTA 15) und Viktorija Golubic (WTA 64) drittbeste Schweizerin. Waltert verdiente sich den Vorstoss in die Top 100 durch den Sieg beim ITF-100-Turnier in der vorletzten Woche in Lissabon und das Erreichen des Viertelfinals beim Challenger-Turnier in Cosenza. Wegen des zehn Tage dauernden WTA-1000-Events in Peking gab es am vergangenen Montag kein neues Ranking.

WTA