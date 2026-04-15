Legende: Muss pausieren Carlos Alcaraz. Imago Images/Xavi Urgeles

Alcaraz meldet sich bei Heim-Turnier ab

Sorgen um Carlos Alcaraz: Einen Tag nach seinem erfolgreichen ersten Auftritt beim ATP-500-Event in Barcelona musste sich der Lokalmatador aus dem Turnier zurückziehen. Grund für sein Forfait sind Beschwerden am rechten Handgelenk. Alcaraz war bereits am Dienstag während des Duells mit Otto Virtanen (FIN/ATP 130) an der Problemstelle behandelt worden. Dennoch gewann der Spanier standesgemäss mit 6:4, 6:2. Mit einem Turniersieg in Barcelona hätte Alcaraz die Position als Weltnummer 1 wieder zurückgewinnen können, nachdem er diese am vergangenen Sonntag in Monte-Carlo an Jannik Sinner verloren hatte.